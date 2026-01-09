Sanremo un sogno per pochi | quasi mille euro per un’esperienza ‘mordi e fuggi’

Il Festival di Sanremo rappresenta un evento imperdibile per molti, ma partecipare alla manifestazione richiede un investimento considerevole. Con costi che si aggirano intorno ai mille euro per un’esperienza breve, l’accesso diretto all’Ariston rimane un privilegio riservato a pochi. Questa realtà evidenzia come il desiderio di vivere il festival si scontri spesso con le limitate possibilità economiche di molti appassionati.

(Adnkronos) – Quanto costa vivere il Festival di Sanremo? Assistere dal vivo dall'Ariston si conferma un sogno dai costi proibitivi per la maggior parte degli appassionati. Tra biglietti, pernottamenti e spese accessorie, il budget per vivere dal vivo la magia dell'Ariston parte da quasi 1.000 euro per una singola serata e può facilmente superare i .

