Sanità in affanno in Calabria triplice sindacale a confronto con il presidente Occhiuto

Nella serata di ieri si è tenuto un incontro tra le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil Calabria e il presidente della regione, on. Occhiuto. L'obiettivo è affrontare le criticità del sistema sanitario calabrese, attualmente sotto pressione. Un confronto importante per cercare soluzioni condivise e migliorare i servizi sanitari nel territorio.

Si è svolto nella tarda serata di ieri l'incontro richiesto da Cgil, Cisl e Uil Calabria con il presidente della giunta regionale on. Roberto Occhiuto sui temi della sanità, alla presenza dei dirigenti generali del dipartimento Salute e di Azienda Zero.

