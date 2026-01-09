Sanità Giuliano UGL | Soddisfatti per straordinari tassati al 5% anche nel privato accreditato

Giuliano, rappresentante dell’UGL, ha espresso soddisfazione per l’estensione al 5% dell’imposta sugli straordinari nel settore sanitario, inclusi gli infermieri del privato accreditato, come previsto dalla Legge di Bilancio 2026. Ora si chiede di estendere questa agevolazione a tutte le professioni del settore, in modo da favorire un trattamento più equo e sostenibile per i lavoratori.

Ora chiediamo che l’agevolazione sia estesa a tutte le professioni. “Accogliamo con favore l’estensione dell’imposta agevolata al 5% sul lavoro straordinario anche agli infermieri del privato accreditato, così come previsto dal comma 944 della Legge di Bilancio 2026. Si tratta di un intervento che va nella giusta direzione e che riconosce, almeno in parte, l’impegno straordinario di chi ogni giorno garantisce la continuità dell’assistenza sanitaria nel nostro Paese.” Lo afferma il Segretario Nazionale della UGL Salute, Gianluca Giuliano, che aggiunge: “ È un risultato importante, che come UGL Salute rivendichiamo con forza, perché da anni chiediamo misure concrete per valorizzare il lavoro degli operatori sanitari, troppo spesso dimenticati nonostante il loro ruolo essenziale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Sanità, Giuliano (UGL): “Soddisfatti per straordinari tassati al 5% anche nel privato accreditato Leggi anche: Sanità, Giuliano (UGL): "Soddisfatti per straordinari tassati al 5% anche nel privato accreditato" Leggi anche: Sanità, Giuliano (UGL): “Restituzione straordinari è una vergogna. Infermieri e OSS malpagati e ora anche vessati” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sanità Giuliano UGL | Soddisfatti per straordinari tassati al 5% anche nel privato accreditato. Sanità, Giuliano (UGL): "Soddisfatti per straordinari tassati al 5% anche nel privato accreditato" - “Accogliamo con favore l’estensione dell’imposta agevolata al 5% sul lavoro straordinario anche agli infermieri del privato ... iltempo.it

Giuliano (Ugl): “Il sociosanitario non è di serie B. Chiediamo maggior rispetto per tutti gli operatori” - Il dibattito sul futuro del Sistema Sanitario Nazionale non può più ignorare una realtà fondamentale: la sanità non è fatta solo di ospedali, ma anche di migliaia di strutture e servizi sociosanitari ... iltempo.it

Sanità, Giuliano (UGL): “Nelle corsie ospedali servono regole certe e personale qualificato” - Il segretario nazionale della UGL Salute, Gianluca Giuliano, interviene con fermezza sul tema del riconoscimento dei titoli degli operatori sanitari provenienti da Paesi extra Ue, alla luce delle ... msn.com

Sanità, Giuliano (UGL): "Soddisfatti per straordinari tassati al 5% anche nel privato accreditato. Ora chiediamo che l’agevolazione sia estesa a tutte le professioni” x.com

I verbali del pentito Giuliano sulle tensioni tra i Lepre e i gruppi della Sanità: un summit tra ras per evitare una nuova guerra nel cuore di Napoli - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.