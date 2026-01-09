San Francesco il rito si rinnova Le celebrazioni per l’VIII centenario
Domani alle 10, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, si svolgeranno le celebrazioni per l’VIII centenario della morte di San Francesco. Un momento di riflessione e rispetto per ricordare la vita e l’eredità del santo, che da secoli rappresenta un punto di riferimento spirituale e culturale. L’evento si inserisce nelle tradizionali commemorazioni che si tengono ogni anno, sottolineando l’importanza storica di questa figura.
Al via domani alle 10, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, le solenni celebrazioni per l’ VIII Centenario della morte di San Francesco. Il rito prenderà vita nella Basilica che custodisce la Cappella del Transito, memoria degli ultimi momenti terreni di san Francesco, che, ormai cieco e segnato dalle stimmate, qui volle essere deposto “nudo sulla nuda terra”, il 3 ottobre 1226, gesto supremo di fede nella paternità di Dio e di accettazione di sorella morte corporale. Saranno presenti i rappresentanti delle Famiglie Francescane: fra Massimo Fusarelli, Ministro generale dei Frati Minori, fra Carlos Alberto Trovarelli, Ministro generale dei Frati Minori Conventuali, fra Roberto Genuin, Ministro generale dei Frati Minori Cappuccini, Tibor Kauser, Ministro generale dell’Ordine Francescano Secolare, fra Amando Trujillo Cano, Ministro generale del Terzo Ordine Regolare insieme a suor Daisy Kalamparamban, Presidente della Conferenza Francescana Internazionale dei Fratelli e delle Sorelle del Terz’Ordine Regolare: uomini e donne consacrati secondo la Regola francescana, una presenza corale che manifesta visibilmente l’unità e la ricchezza carismatica della Famiglia Francescana nel mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
