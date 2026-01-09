Samb niente Cioffi in attacco ecco Stoppa

La Samb ha ufficializzato l'assenza di Cioffi in attacco, optando per la scelta di Stoppa. Nel corso di questa fase di calciomercato, il club del Riviera delle Palme ha concluso importanti operazioni, tra cui il ritorno di Edoardo Lonardo dall’Atalanta. Questi movimenti fanno parte di una strategia volta a rafforzare la rosa e prepararsi al meglio per la stagione in corso.

Giorni frenetici di calciomercato per la Samb. Dopo l'accordo raggiunto con l'Atalanta per il ritorno di Edoardo Lonardo, il club del Riviera delle Palme chiude un altro colpo per quanto riguarda il reparto avanzato. E' sfumato, infatti, Antonio Cioffi. Nonostante l'accordo raggiunto con il Napoli, proprietario del cartellino del calciatore, la Samb ha dovuto registrare il no del Livorno per liberarlo. E quindi il diesse Stefano De Angelis si è orientato verso un altro profilo importante per la categoria. La notizia arriva direttamente dalla Sicilia e riguarda Matteo Stoppa (nella foto) del Catania.

