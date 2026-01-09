Salvare il rinoceronte di Giava è sempre più difficile | muore Musofa la prima femmina trasferita in una nuova area

La conservazione del rinoceronte di Giava si complica ulteriormente con la perdita di Musofa, la prima femmina trasferita in una nuova area protetta. Questo episodio evidenzia le difficoltà nel tentativo di creare una seconda popolazione di questa specie minacciata. La morte di Musofa rappresenta un passo indietro nella tutela di questi animali, sottolineando l’importanza di strategie più efficaci per la loro sopravvivenza.

Il primo tentativo di creare una seconda popolazione di rinoceronte di Giava è finito nel peggiore dei modi: Musofa, una femmina trasferita in una nuova area protetta, è morta. La specie conta meno di 80 individui rimasti, tutti concentrati in un'unica area. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Una nuova speranza per il rinoceronte più strano e minacciato del pianeta - Tra le ultime foreste pluviali che abbracciano la penisola di Ujung Kulon, a ovest dell'isola indonesiana di Giava, sopravvive uno dei mammiferi più rari del pianeta: il rinoceronte di Giava. fanpage.it

