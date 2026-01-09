Salto con gli sci | poker di italiane qualificate a Ljubno Nika Prevc davanti

Si è conclusa la sessione di qualificazione in vista della gara di salto con gli sci di Ljubno. Domani si svolgerà la competizione sul trampolino piccolo, con le atlete italiane tra le qualificate. Nika Prevc si è distinta, posizionandosi davanti alle altre concorrenti. L’evento rappresenta un’occasione importante per le atlete italiane di confermare la loro preparazione in una delle tappe significative del circuito.

Si è chiusa la qualificazione della gara che, domani, sarà di scena a Ljubno, sul trampolino piccolo che in quest'era della Slovenia può tranquillamente rivelarsi luogo di celebrazione per Nika Prevc. La padrona di casa più celebre del momento attuale, del resto, non tradisce e vola a 85.5 metri con 117.5 punti, dimostrandosi ancora di un'altra categoria rispetto alla concorrenza. Seconda posizione per l'austriaca Lisa Eder, che con 106.6 si piazza davanti di mezzo punto alla tedesca Selina Freitag. Continua a mantenersi nelle parti alte la cinese Ping Zeng, quarta a 105.6 con due decimi di punto di vantaggio nei confronti dell'altra slovena Nika Vodan.

