Salerno case popolari insufficienti | graduatoria scorre ma diverse famiglie restano senza alloggio
A Salerno, la graduatoria per le case popolari avanza, ma l’offerta di alloggi non è ancora sufficiente a soddisfare le esigenze delle famiglie in attesa. La situazione rimane critica, con molte famiglie che continuano a cercare un’abitazione adeguata. La situazione evidenzia la necessità di interventi più mirati per alleviare l’emergenza abitativa nella città.
L’emergenza abitativa resta critica a Salerno: la graduatoria per le case popolari procede, ma l’offerta di alloggi non copre la richiesta. I dati aggiornati al 31 dicembre 2025 indicano 45 assegnazioni, mentre per circa 25 famiglie non è stato possibile concludere l’iter per assenza di abitazioni idonee. Nel complesso sono state lavorate 86 domande: 18 escluse, 1 ancora in istruttoria, 22 con punteggio ricalcolato e 46 confermate. La carenza di alloggi ERP, insieme alla mancanza di sostegni all’affitto, continua a lasciare scoperti diversi nuclei aventi diritto. Segui ZON.IT su Google News. 🔗 Leggi su Zon.it
