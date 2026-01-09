Saldi invernali vendite stabili | per oltre la metà dei negozi stessi risultati del 2025

La recente indagine di Federmoda Parma, condotta dal Centro Studi Ascom su un campione di imprese di Parma e provincia, evidenzia una stabilità nelle vendite durante i primi saldi invernali. Oltre la metà dei negozi ha riscontrato risultati comparabili a quelli del 2025, indicando un andamento positivo e costante delle vendite in questo periodo. Questi dati offrono un quadro chiaro della situazione commerciale locale nel contesto dei saldi stagionali.

La periodica indagine di Federmoda Parma, realizzata in questi giorni dal Centro Studi Ascom su un campione di imprese di Parma e provincia con l'obiettivo di monitorare l'andamento delle vendite durante il primo periodo di saldi invernali, ha rivelato una tendenza generale di stabilità delle.

