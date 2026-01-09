Saldi beffa Decathlon fa mea culpa e minimizza | Solo una svista nella stampa dell' etichetta

Decathlon ha riconosciuto un errore nella stampa delle etichette dei prezzi, definendolo una semplice svista. L'azienda ha precisato che si è trattato di un'errata comunicazione, prontamente corretta, e ha sottolineato l'intento di garantire trasparenza e correttezza nei confronti dei clienti. La situazione, secondo Decathlon, è stata gestita senza conseguenze significative, mantenendo l'impegno verso un servizio affidabile e trasparente.

Raspadori può tornare al Napoli Annuncio clamoroso e beffa per la Roma https://bit.ly/4jxalB0 - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.