Saldi beffa Decathlon fa mea culpa e minimizza | Solo una svista nella stampa dell' etichetta
Decathlon ha riconosciuto un errore nella stampa delle etichette dei prezzi, definendolo una semplice svista. L'azienda ha precisato che si è trattato di un'errata comunicazione, prontamente corretta, e ha sottolineato l'intento di garantire trasparenza e correttezza nei confronti dei clienti. La situazione, secondo Decathlon, è stata gestita senza conseguenze significative, mantenendo l'impegno verso un servizio affidabile e trasparente.
“Una svista nella stampa manuale della nuova etichetta di prezzo ha comportato una comunicazione non idonea al consumatore”. Con queste parole, Decathlon fa mea culpa sui saldi beffa del punto vendita di Moncalieri e, come ammette la stessa azienda, di altri negozi in Piemonte. La catena. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Saldi beffa: gli sci scontati del 47% costano come a dicembre, quando non era indicato alcuno sconto; Saldi beffa | gli sci scontati del 47% costano come a dicembre quando non era indicato alcuno sconto.
Saldi beffa: gli sci scontati del 47% costano come a dicembre, quando non era indicato alcuno sconto - Al punto vendita Decathlon di Moncalieri, dove i commessi hanno poi rimosso i cartellini che indicavano il prezzo scontato ... torinotoday.it
