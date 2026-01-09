Sala Consilina Consorzio Sociale S10 rafforza i servizi per 19 comuni

Il Consorzio Sociale Ambito S10, con sede a Sala Consilina in provincia di Salerno, amplia i propri servizi per 19 comuni. Attraverso l’assunzione di tre assistenti sociali e due psicologhe, il consorzio mira a migliorare l’assistenza e il supporto alle comunità locali, rafforzando l’offerta dei servizi sociali nel territorio. Questa iniziativa sottolinea l’impegno del consorzio nel rispondere alle esigenze della cittadinanza con professionalità e attenzione.

Nuove figure professionali per il Consorzio Sociale Ambito S10, con sede in sala consiglia, in provincia di Salerno, che rafforza i servizi sociali sul territorio con cinque nuove assunzioni: tre assistenti sociali e due psicologhe. L'obiettivo è potenziare la presenza nei Comuni e migliorare l'offerta dei servizi alla persona. Le psicologhe opereranno sull'intero territorio consortile, mentre le assistenti sociali saranno impiegate nei diversi Comuni. Le nuove assunzioni garantiscono un incremento complessivo di 52 ore di servizio, distribuite in base alle esigenze locali.

