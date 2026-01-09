Sagra della ricotta Lucilla show e serata con Roberta Torre e Fabrizio Ferracane | cosa fare nel weekend
Il weekend offre un ricco programma di eventi tra tradizioni, teatro e cinema, ideali per vivere momenti di cultura e convivialità. Tra la Sagra della Ricotta, lo spettacolo di Lucilla e le serate con Roberta Torre e Fabrizio Ferracane, le occasioni sono numerose sia sulla costa che nell’entroterra. Un’opportunità per scoprire appuntamenti che valorizzano le tradizioni locali e l’intrattenimento culturale.
Il weekend si apre tra teatro, cinema e tradizioni popolari con appuntamenti distribuiti tra costa ed entroterra. C'è la Sagra della ricotta a Sant'Angelo Muxaro che viene recuperata dopo le condizioni sfavorevoli del giorno dell'Epifania: è stato deciso che si svolgerà domenica 11 gennaio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Al via la Sagra della ricotta a Sant'Angelo Muxaro - Fervono i preparativi per la 64/a Sagra della ricotta che si svolgerà domenica 14 gennaio a Sant'Angelo Muxaro, piccolo borgo dell'agrigentino. ansa.it
A causa delle previsioni meteo avverse, la 66ª Sagra della Ricotta, prevista per il 6 gennaio 2026, è rinviata a domenica 11 gennaio. Sant'Angelo Muxaro (AG) - "Sagra della Ricotta" https://www.viaggiesagre.it/sagre/sicilia/gennaio/SantAngeloMu - facebook.com facebook
