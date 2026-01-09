Sagra della ricotta Lucilla show e serata con Roberta Torre e Fabrizio Ferracane | cosa fare nel weekend

Il weekend offre un ricco programma di eventi tra tradizioni, teatro e cinema, ideali per vivere momenti di cultura e convivialità. Tra la Sagra della Ricotta, lo spettacolo di Lucilla e le serate con Roberta Torre e Fabrizio Ferracane, le occasioni sono numerose sia sulla costa che nell’entroterra. Un’opportunità per scoprire appuntamenti che valorizzano le tradizioni locali e l’intrattenimento culturale.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.