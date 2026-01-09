Il Centro Tecnico BM si fermerà sabato a Casale Monferrato, dove i giovani atleti affronteranno la partita contro la Junior. La sfida rappresenta un momento importante nel percorso della squadra, offrendo l’opportunità di valutare i progressi e prepararsi per le prossime gare. L’evento si inserisce nel consueto calendario di incontri, contribuendo alla crescita e allo sviluppo dei ragazzi sotto la guida di coach Fioravanti.

Arezzo, 9 gennaio 2026 – Contro la Junior altro scontro diretto per i ragazzi di coach Fioravanti. Sabato 10 Gennaio alle ore 20.30 il Centro Tecnico BM Arezzo sarà impegnato sul parquet del PalaFerraris di Casale Monferrato per affrontare la Junior Casale nella quindicesima e ultima giornata del girone di andata, arbitri dell’incontro saranno i Sigg. Ferrero Regis e Dell’Accio di Torino. Gli amaranto reduci dalla brillante affermazione casalinga contro Genova cercheranno di tornare al successo anche lontano dal Palasport Estra, di fronte un avversario che ad oggi è il peggior attacco del girone di Serie B, ma nelle partite in casa Casale ha ottenuto tutti i 4 successi stagionali e viaggiato ad oltre 75 punti realizzati di media. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sabato il Centro Tecnico BM chiuderà l’andata a Casale Monferrato

