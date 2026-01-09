Sabato con venti di burrasca chiuse ville e cimiteri

Domani, a causa delle condizioni di forte vento previste, saranno chiuse ville e cimiteri, con divieto di sosta nelle aree alberate. Questa misura è stata adottata con ordinanza del sindaco Basile, come comunicato dall’assessore alla Protezione civile Massimo Minutoli, al fine di garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali incidenti.

Saranno chiuse domani ville e cimiteri con divieto di sosta nelle zone alberate. E' quanto dispone l'ordinanza del sindaco Basile annunciata sui social dall'assessore alla Protezione civile Massimo Minutoli. La motivazione è legata alle avverse condizioni meteo che per domani prevedono venti di.

