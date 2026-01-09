Sabatini sul mercato | Guardate Rabiot | ha cambiato il Milan

Walter Sabatini, direttore sportivo, ha commentato recentemente l’andamento della Serie A, focalizzandosi sul Milan. In particolare, ha sottolineato come l’arrivo di Rabiot abbia rappresentato un cambiamento importante per la squadra, contribuendo a rafforzare il centrocampo e migliorare le prestazioni complessive. Le sue parole evidenziano l’impatto strategico delle scelte di mercato sui risultati delle squadre italiane.

Sabatini non ha dubbi: «Modric e Rabiot grandi acquisti ma Allegri ha una necessità evidente. Ecco quale» - Sabatini, noto giornalista, ha elogiato i colpi Modric e Rabiot ma ha sottolineato l’esigenza di Allegri nell’avere un difensore L’analisi di Sandro Sabatini sul suo canale YouTube scatta una fotograf ... milannews24.com

Milan, Sabatini elogia Rabiot: "Ha cambiato la squadra..." Le parole - ” Le parole pr ... msn.com

«SABATINI SUL MERCATO MILAN: "BENE RABIOT E MODRIC, MA ORA SERVE IL QUINTO DIFENSORE!"» #Sabatini #Milan #Calciomercato #Allegri #Rabiot #Modric #Fullkrug #SerieA - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.