RTL 102.5 Play | nel 2027 un nuovo sistema pubblicitario Parla il patron Lorenzo Suraci

Nel 2027, RTL 102.5 Play introdurrà un nuovo sistema pubblicitario, come annunciato dal patron Lorenzo Suraci. L’obiettivo è unificare le piattaforme radio e televisive del gruppo per offrire al mercato un modello innovativo e integrato. Questa evoluzione mira a migliorare l’efficacia delle campagne pubblicitarie, mantenendo l’approccio sobrio e professionale che contraddistingue RTL 102.5.

«Voglio unificare le nostre radio-televisioni per proporre al mercato, nel 2027, un unico e nuovo sistema pubblicitario: RTL 102.5 Play». Parla Lorenzo Suraci, fondatore del Gruppo RTL 102.5, leader del mercato radiofonico da sempre. Una vita in radio, una vita per la radio. Suraci è costantemente connesso alle frequenze di RTL 102.5, ascoltata ogni giorno da quasi 7 milioni di italiani, e a quelle di Radio Zeta e Radiofreccia. Ora Suraci – non chiamatelo mai presidente, è il primo vero Very Normal People – lancia un’altra rivoluzione: il nuovo modello pubblicitario di Open Space, la concessionaria del Gruppo RTL 102. 🔗 Leggi su Panorama.it

