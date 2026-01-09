Roma vs Sassuolo ventesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Roma e Sassuolo si affrontano nella ventesima giornata della Serie A 2025/2026. La partita rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre: i giallorossi puntano a consolidare la posizione in zona Champions, mentre gli emiliani cercano punti per migliorare la loro classifica. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire l'incontro.
Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Punti pesanti in palio per le ambizioni Champions dei giallorossi, e per quelle di centro classifica degli emiliani. Roma vs Sassuolo si giocherà sabato 10 gennaio 2026 alle ore 18 presso lo stadio Olimpico. ROMA VS SASSUOLO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I giallorossi hanno chiuso il girone d’andata con 36 punti, in piena lotta per la Champions League. Per raggiungere la qualificazione alla massima competizione continentale, la squadra di Gasperini deve cambiare marcia con le dirette concorrenti, contro le quali non ha fatto punti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Verso Roma-Sassuolo Allenamento pomeridiano a due giorni dalla sfida di sabato alle 18:00 all’Olimpico. Lavoro a parte per Pellegrini, Baldanzi, Bailey e Rensch; personalizzato per Soulé. Terapie per Dovbyk e Gollini, assente Wesley per influenza. Do - facebook.com facebook
GALLERY - #Roma al lavoro verso il Sassuolo: #Wesley influenzato #ASRoma x.com
