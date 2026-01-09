Roma Volley-Marsala in palio il primo successo del 2026

Domenica 11 gennaio alle ore 11:00 si disputa la sfida tra Roma Volley e Marsala, valida per il primo successo del 2026. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con la giallorossa Perovi? che ha sottolineato le difficoltà dell’incontro e la volontà di riscatto. Un incontro da seguire per capire le ambizioni delle squadre in questa prima parte della stagione.

La sfida contro le siciliane si giocherà domenica 11 gennaio alle ore 11:00. L'opposta giallorossa Perovi? alla vigilia del match ha presentato la difficoltà della partita e ribadito la voglia di riscatto della squadra. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma Volley-Marsala, in palio il primo successo del 2026 Leggi anche: LIVE Perugia-Osaka Bluteon, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: in palio il primo posto del girone! Leggi anche: LIVE Monza-Perugia, 0-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA: Vero Volley a +3 nel primo set Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. ROMA-MARSALA: IN PALIO IL PRIMO HURRÀ DEL 2026; Il Marsala Volley si affida al fattore campo per continuare a vincere; 7a Giornata Ritorno 04-01-2026 – Serie A2 Femminile – TABELLINI; Nella prima domenica del 2026 si gioca la 7a di ritorno. SMI Roma Volley: domenica alle 17 la trasferta “calda” a Marsala per confermare il trend - Un confronto che vale punti importanti per la classifica e che rappresenta un buon banco di prova per confermare il momento positivo e dare continuità ai risultati. msn.com Nella prima domenica del 2026 si gioca la 7a di ritorno - Padova i big match di una giornata che mette in palio punti pesanti per la conquista dei tre posti ancora vacanti in Pool Promozione ... corrieredellosport.it

PARTENZA COL BOTTO UNDER19 ECCELLENZA KK VOLLEY ROMA - GENZANO (25-12/ 25-14/ 25-19) Inizia nel migliore dei modi il 2026 per la nostra under19 Eccellenza che nella sfida casalinga con Genzano vince e convince, mantenendo sem - facebook.com facebook

NEW VIDEO! Guarda ora Roma - Padova | Highlights | Quarter Final Coppa Italia Frecciarossa A2 | LVF 2025/26 x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.