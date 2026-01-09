Roma e Sassuolo si affrontano sabato 10 gennaio 2026 alle ore 18:00 all’Olimpico, per la prima giornata del girone di ritorno in Serie A. In questo articolo troverai le formazioni ufficiali, le quote antepost e i pronostici aggiornati, con particolare attenzione a Ferguson, uno dei protagonisti della partita. Un confronto importante per entrambe le squadre nella lotta per obiettivi stagionali.

La Roma comincia il girone di ritorno in Serie A ospitando il Sassuolo all’Olimpico nel match di sabato pomeriggio. I giallorossi sono reduci dalla vittoria sul campo del Lecce, con la quale si sono messi alle spalle il ko con l’Atalanta e sono saliti a quota 36 punti. La formazione capitolina continua a condividere il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Roma-Sassuolo (sabato 10 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ferguson il nome giusto

Leggi anche: Roma-Sassuolo (sabato 10 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. Ferguson il nome giusto

Leggi anche: Roma-Sassuolo (sabato 10 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

ROMA-SASSUOLO: info sulla prevendita per il Settore Ospiti; Roma-Sassuolo: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Roma-Sassuolo (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico; Serie A, oggi Roma-Sassuolo: orario, probabili formazioni e dove vederla.

Roma-Sassuolo, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - La Roma ha vinto 13 delle ultime 14 partite contro squadre neopromosse in Serie A (1 sconfitta), ottenendo il successo in tutte le ultime sette - sport.sky.it