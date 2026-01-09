A Roma, i cimiteri stanno vivendo una crisi significativa, con capacità ormai saturate. Nel frattempo, il Campidoglio ha deciso di aumentare le tariffe per i servizi funerari, aggravando ulteriormente la situazione. Questa difficile condizione evidenzia le sfide gestionali e le esigenze di un sistema che necessita di interventi urgenti e condivisi.

I servizi cimiteriali nella città di Roma sono attualmente in una situazione di grave crisi, un vero e proprio collasso. È inaccettabile che si continui a tollerare tale disservizio. Il sindaco Roberto Gualtieri deve urgentemente fornire spiegazioni su chi sia responsabile di questo disastro e perché nessuno stia pagando per errori così gravi e inaccettabili”. Questa è la dichiarazione rilasciata dal capogruppo della Lega capitolina, Fabrizio Santori, attraverso una nota ufficiale. “Al cimitero Flaminio, il direttore risulta dimissionario o rimosso, e il servizio di cremazione è ormai allo stremo delle forze: dopo una gara d’appalto contestata e un ricorso vinto dal precedente gestore, il rientro della società Altair è coinciso con un ‘strano’ blocco di quattro forni crematori su sei, nonostante questi fossero stati sottoposti a manutenzione straordinaria solo pochi mesi fa – prosegue Santori -. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: Santori (Lega), cimiteri al collasso ma Campidoglio aumenta le tariffe

Leggi anche: Cimiteri, Santori (Lega): “Caos e degrado, ma il Campidoglio aumenta le tariffe”

Leggi anche: Con le tariffe triplicate Roma ha cacciato i bus turistici dal centro: ora il Campidoglio prepara la stretta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Roma: Santori (Lega), cimiteri al collasso ma Campidoglio aumenta le tariffe - I servizi cimiteriali nella città di Roma sono attualmente in una situazione di grave crisi, un vero e proprio collasso. romadailynews.it

Roma, «riscaldamenti spenti in scuole e uffici pubblici»: la denuncia di Santori e Picone (Lega) - Secondo i capigruppo in Campidoglio e del XII Municipio «Al Buon Pastore i locali caldaia risultano completamente allagati, uffici gelati e deserti nel dipartimento Mobilità di via Capitan Bavastro» ... roma.corriere.it