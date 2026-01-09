Roma | Santori Lega cimiteri al collasso ma Campidoglio aumenta le tariffe
A Roma, i cimiteri stanno vivendo una crisi significativa, con capacità ormai saturate. Nel frattempo, il Campidoglio ha deciso di aumentare le tariffe per i servizi funerari, aggravando ulteriormente la situazione. Questa difficile condizione evidenzia le sfide gestionali e le esigenze di un sistema che necessita di interventi urgenti e condivisi.
I servizi cimiteriali nella città di Roma sono attualmente in una situazione di grave crisi, un vero e proprio collasso. È inaccettabile che si continui a tollerare tale disservizio. Il sindaco Roberto Gualtieri deve urgentemente fornire spiegazioni su chi sia responsabile di questo disastro e perché nessuno stia pagando per errori così gravi e inaccettabili”. Questa è la dichiarazione rilasciata dal capogruppo della Lega capitolina, Fabrizio Santori, attraverso una nota ufficiale. “Al cimitero Flaminio, il direttore risulta dimissionario o rimosso, e il servizio di cremazione è ormai allo stremo delle forze: dopo una gara d’appalto contestata e un ricorso vinto dal precedente gestore, il rientro della società Altair è coinciso con un ‘strano’ blocco di quattro forni crematori su sei, nonostante questi fossero stati sottoposti a manutenzione straordinaria solo pochi mesi fa – prosegue Santori -. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
