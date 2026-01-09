Roma riapre la sede Cgil di Primavalle dopo gli spari Landini | Non ci fermiamo

A due giorni dagli spari che hanno colpito la sede della Cgil a Primavalle, l’edificio riapre le sue porte. L’episodio ha suscitato preoccupazione nel quartiere e nel movimento sindacale. Landini ha confermato che l’attività proseguirà senza interruzioni, rinnovando l’impegno del sindacato per la tutela dei diritti dei lavoratori e della comunità. La riapertura segna un passo verso la normalità e la ripresa delle attività.

Riapre le porte la sede della Cgil del quartiere romano di Primavalle dopo gli spari di due giorni fa sullo stabile del sindacato. Cinque colpi di pistola sulle serrande e sulla porta a vetri della sede locale che hanno anche attraversato muri e finestre. A segnalare solidarietà e celebrare la riapertura alcune centinaia di iscritti al sindacato e manifestanti di varie sigle della sinistra hanno sfilato nel quartiere per radunarsi attorno alla sede. “Credo sia una grave intimidazione non solo alla Cgil ma a tutte le organizzazioni che vogliono risolvere i problemi delle persone e che credono nella partecipazione democratica. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, riapre la sede Cgil di Primavalle dopo gli spari. Landini: "Non ci fermiamo" Leggi anche: Spari nella sede Cgil di Primavalle, oggi la visita di Landini: "Non ci fanno paura. Domani riapriamo" Leggi anche: Roma: corteo Cgil dopo spari a sede Primavalle, “Porte aperte” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Roma, spari contro la sede Cgil di Primavalle; Violenza politica a Roma, torna il clima degli anni Settanta?; Roma, Cgil: Cinque fori di proiettile contro la sede di Primavalle. Indaga la Digos; Colpi d’arma da fuoco contro la sede CGIL, atto intollerabile. Roma, riapre la sede Cgil di Primavalle dopo gli spari. Landini: "Non ci fermiamo" - (LaPresse) Riapre le porte la sede della Cgil del quartiere romano di Primavalle dopo gli spari di due giorni fa sullo stabile del sindacato. stream24.ilsole24ore.com

Roma, spari alla sede della Cgil di Primavalle - Cinque spari, cinque fori di proiettile di grosso calibro alle serrande e due bossoli ritrovati dentro la sede: è quanto ieri mattina i lavoratori della sede Caf della Cgil in Via Michele Bonelli a ... tg24.sky.it

Roma, spari contro la sede della Cgil di Primavalle: la visita di Landini - Cinque spari, cinque fori di proiettile di grosso calibro alle serrande e due bossoli ritrovati dentro la sede: e' quanto ieri mattina i ... notizie.tiscali.it

