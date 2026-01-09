Roma Raspadori non basta Rivoluzione in vista

La Roma si avvicina a una fase di aggiornamenti nel reparto offensivo, con Raspadori ormai vicino alla firma e Zirkzee in attesa di sviluppi. La società lavora per rinforzare la rosa e migliorare le possibilità di successo nella stagione in corso. Le trattative in corso indicano un cambiamento in atto, volto a rafforzare il reparto avanzato e a rendere più competitivo il team.

Con Raspadori sempre più vicino e Zirkzee alla finestra, il mercato della Roma sembra finalmente sbloccarsi. Ma il lavoro per Massara è tutt’altro che terminato. Il ds è chiamato a muoversi ora, con decisione, per rendere meno impattante la prossima rivoluzione di giugno, fatta di cessioni obbligate, scadenze contrattuali pesanti e prestiti difficilmente destinati al riscatto. Raspadori, Zirkzee, ma non solo: occhi su Dragusin. Con Raspadori ormai a un passo, la società giallorossa non intende fermarsi. Il prossimo obiettivo è Joshua Zirkzee, pronto a lasciare Manchester alla ricerca di spazio in vista del Mondiale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

