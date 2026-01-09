Roma oggi celebrazione in memoria delle vittime di Crans-Montana | modifiche alla viabilità in centro

Oggi a Roma si tiene una cerimonia in memoria delle vittime di Crans-Montana, con una commemorazione eucaristica. Per l’occasione, sono previste modifiche alla viabilità nel centro della città, al fine di garantire lo svolgimento dell’evento nel rispetto delle normative e della sicurezza. La giornata rappresenta un momento di riflessione e di rispetto per le persone coinvolte nella tragedia.

Giornata di raccoglimento oggi a Roma per la celebrazione eucaristica in suffragio delle vittime della tragedia di Crans-Montana. A partire dalle ore 13, nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso, in via del Corso 437, è in programma la funzione religiosa. Per consentire lo svolgimento della cerimonia in sicurezza, già 30 minuti dopo la mezzanotte di oggi sono scattate le prime misure straordinarie sulla viabilità e sulla sosta nel cuore della Capitale. È stato infatti disposto lo sgombero di tutti i veicoli in sosta nelle seguenti aree: piazza Augusto Imperatore. via del Corso, nel tratto compreso tra via della Croce e largo Goldoni.

