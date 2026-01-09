Roma | Ferrara M5s su ippodromo Capannelle passi avanti ma attenzione a lavoratori

Roma: Ferrara (M5s) evidenzia progressi sull’ippodromo Capannelle, sottolineando l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulle esigenze dei lavoratori. Pur registrando passi avanti, è necessario garantire un equilibrio tra sviluppo e tutela delle persone coinvolte, per assicurare un intervento sostenibile e condiviso. La questione rimane centrale per il futuro dell’area, richiedendo un’attenta valutazione delle priorità e delle implicazioni sociali.

Sull’Ippodromo di Capannelle “stiamo compiendo progressi significativi, tuttavia è fondamentale prestare attenzione alle priorità. La prima cosa da considerare è la protezione dei cento lavoratori, i quali attualmente si trovano privi di certezze riguardo al loro futuro e a quello delle loro famiglie”. Queste le parole di Paolo Ferrara, consigliere capitolino del M5s, espresse in una nota. “È necessario un cronoprogramma affidabile – prosegue Ferrara -, per assicurare che non si perda alcun altro evento sportivo: la già avvenuta rinuncia alle manifestazioni ippiche di dicembre rappresenta una ferita aperta, sia per l’impianto stesso che per l’indotto che tali eventi avrebbero potuto generare. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: Ferrara (M5s), su ippodromo Capannelle passi avanti ma attenzione a lavoratori Leggi anche: Ue:passi avanti su pace, ma ancora nodi Leggi anche: Ippodromo di Capannelle: il nuovo gestore entro Natale Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ferrara, il capogruppo M5S: «Errori su verde e patrimonio, basta con gli assessori tecnici» - Anche la sindaca Virginia Raggi lo ha già fatto trapelare negli ultimi giorni, no? ilmessaggero.it IL PUNTO SUL CAMPIONATO - La Virtus Roma perde e Livorno resta in vetta da sola - Ferrara torna alla vittoria e travolge la Virtus Imola - Inaspettato ko casalingo per Ravenna - Caserta supera Piombino dopo un supplementare - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.