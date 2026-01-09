Roma | corteo Cgil dopo spari a sede Primavalle Porte aperte

A Roma, si è svolto un corteo della Cgil dopo gli spari alla sede di Primavalle. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse persone, con uno striscione rosso e bandiere sindacali. L’evento ha rappresentato un momento di vicinanza e solidarietà, sottolineando l’importanza del dialogo e della tutela dei luoghi di lavoro. La manifestazione si è svolta in un clima di rispetto e sobrietà.

Oggi, nella Capitale, si è svolto un significativo corteo caratterizzato da uno striscione rosso recante la scritta bianca “Porte aperte” e dalle bandiere della Cgil. Questo evento è stato promosso dalla Cgil Roma e Lazio, insieme alla Cgil Civitavecchia, Roma Nord e Viterbo, in risposta al ritrovamento, avvenuto mercoledì scorso, di cinque fori di proiettile presso la sede del sindacato situata a Primavalle. La manifestazione ha preso avvio intorno alle 17:30 da piazza San Zaccaria Papa, per poi dirigersi verso la sede della Cgil in via Michele Bonelli, che ha riaperto le sue porte al pubblico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: corteo Cgil dopo spari a sede Primavalle, “Porte aperte” Leggi anche: Intimidazione alla Cgil. Spari contro la sede di Primavalle a Roma. I dem: "Inaccettabile" Leggi anche: Spari contro la sede della Cgil a Primavalle: trovati cinque fori di proiettile Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Spari contro la Cgil di Primavalle a Roma, Landini: Attacco esplicito, ma non ci fanno paura; ; Acca Larentia, primi identificati a Roma. Per l'aggressione caccia a 15 antagonisti. Spari contro la sede Cgil, oggi il corteo; A Roma arcobaleno per il Venezuela. Landini: Trump come Putin e Netanyahu. Si rischia altra guerra. Roma, riapre la sede Cgil di Primavalle dopo gli spari. Landini: "Non ci fermiamo" - (LaPresse) Riapre le porte la sede della Cgil del quartiere romano di Primavalle dopo gli spari di due giorni fa sullo stabile del sindacato. stream24.ilsole24ore.com

La Cgil in piazza dopo gli spari contro la sede a Primavalle: "Non ci lasciamo intimidire" - Dopo i fatti avvenuti ieri nel quartiere romano di Primavalle, il 9 gennaio, "si terrà una manifestazione di risposta alle intimidazioni subite dalla Cgil". rainews.it

Intimidazione alla Cgil. Spari contro la sede di Primavalle a Roma. I dem: "Inaccettabile" - Ieri mattina sono stati scoperti cinque fori di proiettile sulle vetrate della sede di ... quotidiano.net

A Roma riapre la sede della Cgil di Primavalle dopo l'attacco

#Tgm ore 13 - Sabato corteo in Centro e Roma-Sassuolo all'Olimpico x.com

Roma Mobilità. . #Tgm ore 13 - Sabato corteo in Centro e Roma-Sassuolo all'Olimpico - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.