Roma | controlli anti mala movida controllati 50 veicoli e 82 persone

Nella giornata di oggi, i carabinieri di Castel Gandolfo hanno svolto un’operazione di controllo nel centro di Roma, verificando quasi 50 veicoli e 82 persone. L’intervento ha portato al deferimento in stato di libertà di nove soggetti, nell’ambito di un’azione finalizzata a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative durante il periodo di maggiore afflusso di persone.

Nel corso di un'operazione condotta in poche ore, i carabinieri di Castel Gandolfo hanno effettuato controlli su quasi 50 veicoli e 82 individui, portando al deferimento in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria di 9 soggetti. Questi sono stati sorpresi alla guida in stato di ebrezza alcolica o dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Questo è il risultato delle attività mirate alla prevenzione dei reati in generale, con particolare attenzione al contrasto del fenomeno noto come "mala movida" nella zona dei Castelli Romani. Inoltre, un giovane di 19 anni è stato sanzionato amministrativamente poiché colto alla guida sotto l'influenza dell'alcool, con un tasso che superava la soglia zero stabilita per i neopatentati.

