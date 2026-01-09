Roberto Palumbo respinta richiesta di scarcerazione | il primario del Sant'Eurgenio resta ai domiciliari
Roberto Palumbo, ex primario del Sant’Eugenio, resta ai domiciliari dopo il respingimento del ricorso di scarcerazione. L’accusa riguarda un presunto sistema di tangenti tra sanità pubblica e privata, con l’arresto avvenuto in flagranza. La decisione conferma la permanenza dell’indagato nelle rispettive misure restrittive, in attesa di sviluppi processuali.
Respinto il ricorso dell’ex primario del Sant’Eugenio, accusato di aver architettato sistema di tangenti tra sanità pubblica e privata e arrestato in flagrante. 🔗 Leggi su Fanpage.it
