Roberto Palumbo respinta richiesta di scarcerazione | il primario del Sant'Eugenio resta ai domiciliari
Roberto Palumbo, ex primario del Sant’Eugenio, rimane ai domiciliari dopo la respinta del suo ricorso di scarcerazione. L’accusa riguarda un presunto sistema di tangenti tra sanità pubblica e privata, con l’arresto avvenuto in flagranza. La vicenda evidenzia le indagini in corso su presunte irregolarità nel settore sanitario, mantenendo alta l’attenzione sulle procedure giudiziarie e sulla trasparenza delle attività ospedaliere.
