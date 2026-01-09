Rivoluzione Gmail | mai più email da Yahoo e Outlook Cosa cambia per gli utenti

A partire da gennaio 2026, Google interromperà il supporto di alcune funzionalità storiche di Gmail legate alla gestione di account di terze parti. Questa modifica rappresenta un cambiamento importante per gli utenti, che dovranno adattarsi a nuove modalità di accesso e gestione delle email. Di seguito, analizziamo cosa comporta questa novità e quali sono le implicazioni per chi utilizza Gmail e altri servizi di posta elettronica.

Rivoluzione in atto in casa Google: a partire da gennaio 2026, infatti, il colosso di Mountain View cesserà di fornire il proprio supporto ad alcune funzionalità storiche di Gmail relative alla gestione di account di terze parti. L'azienda ha infatti deciso di impedire agli utenti di importare email da altri provider come Outlook o Yahoo tramite il protocollo POP3 nell'interfaccia web. Non sarà quindi più possibile utilizzare Gmail come una sorta di "hub" centrale per scaricare e gestire messaggi da account esterni via POP. Oltre ciò è arrivato anche l'addio a Gmailify, servizio nato nel 2016 che permetteva di usare le funzionalità di Gmail, come protezione spam, categorie e notifiche, anche per account email di terze parti direttamente nell'interfaccia del servizio di posta elettronica di Google, pur mantenendo il proprio indirizzo originale.

