Rita De Crescenzo arriva a Roccaraso | Cerco una villetta qui da comprare Voglio parlare con il sindaco

Rita De Crescenzo, nota tiktoker napoletana, è arrivata a Roccaraso in cerca di una villetta da acquistare. Nelle sue recenti pubblicazioni ha condiviso il viaggio e le prime impressioni della località, annunciando anche l’intenzione di incontrare il sindaco. La vicenda, che sta attirando l’attenzione sui social, si sviluppa in un contesto di interesse per la comunità locale e i potenziali investitori.

Nuovo capitolo della vicenda Rita De Crescenzo-Roccaraso. La tiktoker napoletana è arrivata nella località turistica abruzzese, pubblicando un video sul posto."Voglio comprare una villetta qui, è il mio sogno. Sono andata a vederne una. Sto cercando il sindaco per fargli una proposta. Voglio.

