Rissa in strada tra tre donne e due uomini

Recentemente a Nettuno si è verificata una rissa in strada tra tre donne e due uomini, che ha richiesto l'intervento dei carabinieri. L'evento, avvenuto nei giorni scorsi, ha destato attenzione nella comunità locale. La situazione è stata gestita dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica e chiarire le cause del conflitto.

Una rissa in strada ha coinvolto tre donne e due uomini. E' accaduto nei giorni scorsi a Nettuno rendendo necessario anche l'intervento dei carabinieri.Scattato l'allarme sul posto sono infatti arrivati i militari dell'Arma che hanno riportato la calma e hanno avviato i primi accertamenti per.

Rissa a Nettuno: denunciate tre donne e due uomini - I carabinieri della Compagnia di Anzio hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Anzio e Nettuno, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati, nonché ... ilfaroonline.it

Rissa tra donne nel Napoletano, in tre ferite a coltellate - Una rissa tra donne per futili motivi, finita con tre di loro accoltellate e ferite in maniera non grave: è quanto avvenuto la scorsa notte in contrada Patacca a San Giorgio a Cremano, una strada al ... ansa.it

Rissa in strada a Nettuno, comune della provincia di Roma. Cinque persone fermate dai carabinieri mentre litigavano. Le violenze - scattare per futili motivi - sono state interrotte dai militari della compagnia di Anzio. Cinque le persone deferite in stato di libertà - facebook.com facebook

