Rissa di Capodanno nel centro di Licata | un arresto e quattro denunce

Nella notte di Capodanno a Licata, si è verificata una rissa nel centro cittadino, che ha portato all’arresto di una persona e alla denuncia di altre quattro. L’evento ha coinvolto violazioni delle misure di prevenzione legate alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. L’intervento delle forze dell’ordine ha contribuito a riportare la calma, evidenziando l’importanza del rispetto delle norme di sicurezza pubblica.

Violazione degli obblighi connessi alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. È per quest'ipotesi di reato che i carabinieri hanno arrestato un 49enne di Licata. Contestualmente, altri quattro licatesi sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di.

Rissa di Capodanno, un arresto e 4 denunce - I Carabinieri della locale Stazione, con il supporto della Sezione Operativa della Compagnia, hanno tratto in arresto, fuori dai casi di flagranza, un uomo di 49 anni del posto, sottoposto alla misura ... licatanet.it

Rissa nella notte di Capodanno in centro a Licata: due giovani denunciati - Sono stati identificati due dei partecipanti alla violenta rissa scoppiata la notte di Capodanno in corso Umberto, nel cuore del centro cittadino di Licata. scrivolibero.it

Al San Gerardo di Monza sono ancora ricoverati tre feriti gravi della notte di Capodanno, di cui due minori, per l'uso di petardi. Intanto, denunciati i giovani protagonisti della rissa in piazza Marconi a Vimercate. - facebook.com facebook

Rissa tra giovani a Capodanno nel Ravennate, ventenne ha perso un occhio. Verifiche dei carabinieri a Milano Marittima, ci sono i primi identificati #ANSA x.com

