Rischio sismico e allarme crolli lavori nei luoghi della cultura in Campania arrivano i fondi

Il Ministero della Cultura ha stanziato fondi per interventi di mitigazione del rischio sismico e prevenzione dei crolli in alcuni luoghi storici della Campania. Tra i siti coinvolti figurano il Teatro San Carlo di Napoli, la Reggia di Capodimonte, l’Abbazia di Montevergine e gli Scavi di Pompei. Questi interventi mirano a garantire la sicurezza e la conservazione del patrimonio culturale, attraverso lavori di restauro e messa in sicurezza.

Tra i siti selezionati dal ministero della Cultura, il Teatro San Carlo di Napoli, la Reggia di Capodimonte, l'Abbazia di Montevergine e gli Scavi di Pompei. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

