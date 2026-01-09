Rischio sismico e allarme crolli lavori nei luoghi della cultura in Campania arrivano i fondi
Il Ministero della Cultura ha stanziato fondi per interventi di mitigazione del rischio sismico e prevenzione dei crolli in alcuni luoghi storici della Campania. Tra i siti coinvolti figurano il Teatro San Carlo di Napoli, la Reggia di Capodimonte, l’Abbazia di Montevergine e gli Scavi di Pompei. Questi interventi mirano a garantire la sicurezza e la conservazione del patrimonio culturale, attraverso lavori di restauro e messa in sicurezza.
