Rischio ghiaccio con incidenti e cadute | scatta il piano antigelo di Amsa a Milano

A Milano, in seguito al calo delle temperature e al rischio di formazione di ghiaccio, è stato attivato il piano antigelo di Amsa. L’azienda interviene quotidianamente in più di 200 vie della città, utilizzando fondenti salini per prevenire incidenti e cadute. Questo intervento mira a garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni durante le condizioni climatiche più rigide.

Milano, 9 gennaio 2026 – Con l'abbassamento delle temperature e il rischio ghiaccio, è scattato a Milano il piano di intervento antigelo di Amsa, al lavoro ogni giorno in oltre 200 vie della città con lo spargimento di fondenti salini per garantire la sicurezza della viabilità veicolare. Interventi d'emergenza. Gli interventi, definiti su indicazione del Comune di Milano, sono modulati in base alle condizioni climatiche e alle previsioni meteo dedicate e coinvolgono i quattro dipartimenti della società del Gruppo A2A, con automezzi spargisale su itinerari specifici, modificabili in caso di segnalazioni di ghiaccio da parte della Polizia Locale o del personale Amsa sul territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rischio ghiaccio (con incidenti e cadute): scatta il piano antigelo di Amsa a Milano Leggi anche: Ponti ciclopedonali trappola. Ghiaccio, incidenti e feriti. Scatta la messa in sicurezza Leggi anche: Neve e vento forte in Toscana, allerta prorogata. Scatta il rischio ghiaccio, ecco dove La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Spauracchio ghiaccio. Previsti crolli termici: Il Piano ha funzionato; Temperature in picchiata, rischio ghiaccio per la notte di San Silvestro: spargisale in città; Ponti ciclopedonali trappola. Ghiaccio, incidenti e feriti. Scatta la messa in sicurezza; Venezia nella morsa del gelo, scatta il piano spargisale. Cadute invernali: oltre 21mila infortuni ogni anno - Cadute invernali: oltre 21mila infortuni ogni anno Neve e ghiaccio nelle prime ore del mattino sono i nemici più insidiosi. laregione.ch

Trieste, dopo la neve e la bora allerta per il gelo, marciapiedi a rischio ghiaccio - Ad Opicina sono andati a ruba i sacchi di sale a disposizione dei cittadini ... rainews.it

Cadute sul ghiaccio: in 20 al Pronto soccorso - Oggi sul Titano riaprono tutte le scuole, mezzi spargisale in azione giorno e notte per limitare i rischi sulle strade gelate ... msn.com

Freddo e rischio ghiaccio a Vicenza e in Veneto: scattano salature e avvisi ai cittadini Con l’ondata di freddo intenso aumentano i rischi di ghiaccio su strade e marciapiedi. A Vicenza attivo il Piano Neve con spargisale nei punti critici, mentre Viacqua invita a p - facebook.com facebook

A causa di neve e rischio ghiaccio, domani giovedì 8 gennaio 2025 stop alle lezioni a Campobasso e in molti comuni. L'elenco, in corso di aggiornamento, sul sito della Tgr Molise #IoSeguoTgr @TgrRai x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.