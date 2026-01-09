Riscaldamenti ko Lezioni al freddo sciopero a Treviglio

A Treviglio, il ritorno a scuola è segnato dal disagio causato dai riscaldamenti fuori servizio. Lezioni svolte con studenti in aula coperti da giubbotti, dopo due giorni di sospensione a Fontanella. La situazione evidenzia le difficoltà legate alla gestione delle strutture scolastiche durante i periodi di maltempo e interruzioni, sottolineando l’importanza di servizi efficienti per garantire un ambiente di apprendimento adeguato.

IL RIENTRO. All'«Archimede» studenti in aula coi giubbotti. Fontanella, oggi si torna dopo due giorni di sospensione. Problemi anche alle elementari e alle medie di Levate. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Riscaldamenti ko. Lezioni al freddo, sciopero a Treviglio Leggi anche: Asilo senza riscaldamenti: bambini al freddo da due giorni Leggi anche: Non funzionano i riscaldamenti nella scuola media, studenti al freddo occupano il palazzo comunale

Riscaldamenti ancora ko al Falcone di Gallarate: lezioni al freddo anche oggi - Proseguono anche oggi, giovedì 8 gennaio, i disagi all’Istituto superiore Giovanni Falcone di Gallarate, dove le lezioni si stanno svolgendo in condizioni di freddo diffuso. laprovinciadivarese.it

Scuole al freddo, in classe temperature rigide e riscaldamenti difettosi. Studenti e prof protestano da Nord a Sud: assurdo fare lezione a 12 gradi! - In tutta Europa, la caduta libera delle temperature è coincisa con i giorni di rientro a scuola dopo le festività natalizie e di inizio anno. tecnicadellascuola.it

SCUOLA CHIUSA Nella giornata di venerdì 9 gennaio saranno sospese le lezioni in una parte del Liceo Fanti di Carpi a causa di un malfunzionamento all’impianto di riscaldamento che non è stato possibile risolvere nella giornata di oggi. La chiusura riguard - facebook.com facebook

