Risate e applausi per Rumori fuori scena Stefano Messina | Raccontiamo in modo ironico quello che accade in teatro

La rassegna teatrale “Riflessi Culturali” del Palacongressi di Agrigento ha avviato il 2026 con la commedia “Rumori fuori scena”, diretta da Attilio Corsini. Stefano Messina racconta come lo spettacolo affronti in modo ironico le dinamiche del teatro, offrendo al pubblico una rappresentazione che combina comicità e riflessione. Un’occasione per iniziare l’anno con un’opera che invita alla leggerezza e alla riscoperta del teatro come spazio di confronto.

La rassegna teatrale "Riflessi Cuturali" del Palacongressi di Agrigento ha aperto in allegria il 2026 con la commedia "Rumori fuori scena" diretta da Attilio Corsini. Un classico del teatro inglese che racconta, in modo divertente, le vicissitudini di una compagnia teatrale. "Micheal Frayn – dice.

Risate senza sosta con ’Rumori fuori scena’ al Politeama - E non può essere altrimenti con l’atteso spettacolo ‘Rumori fuori scena’ di Michael Frayn, in programma mercoledì 5 alle 21 al Teatro Politeama di Poggibonsi. lanazione.it

Inossidabile “Rumori fuori scena“. Un mondo (di risate) dietro le quinte - Se si pensa che solo la versione di Attilio Corsini (che per primo portò qui il testo, nel 1983) è tuttora in repertorio e conta migliaia e migliaia di ... ilgiorno.it

