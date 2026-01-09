Ripensare lo sviluppo dell' Umbria | il Pd apre il cantiere del futuro economico regionale | gli appuntamenti

Il Pd dell’Umbria ha avviato un ciclo di incontri dedicati al futuro economico regionale, con l’obiettivo di elaborare nuove strategie di sviluppo. Questi incontri rappresentano un momento di confronto e ascolto per definire un percorso condiviso, volto a sostenere la crescita sostenibile e il benessere della regione. Un passo importante per ripensare e pianificare il futuro dell’Umbria in modo responsabile e partecipato.

Lega, il Governo porta l'Umbria nella Zes e il Pd si astiene - "Ancora una volta la sinistra dimostra di remare contro l'Umbria e contro lo sviluppo del nostro territorio. ansa.it

Pd Umbria, abbiamo favorito l'approvazione della Zes unica - "Il Partito democratico ha contribuito con spirito di collaborazione e senso di responsabilità all'approvazione del disegno di legge che estende la Zes unica anche all'Umbria e alle Marche": lo ... ansa.it

Finanziato con 1 milione di euro il progetto di miglioramento funzionale della S.S. 209 della Valnerina nell’area della Cascata delle Marmore, un intervento strategico per la viabilità e lo sviluppo turistico del territorio. Si tratta di un obiettivo che il Movimento 5 S - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.