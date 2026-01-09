Ripartire dagli Ayatollah

Ripartire dagli Ayatollah L’attuale situazione in Iran solleva molte preoccupazioni. Se il regime di Ali Khamenei sta attraversando le sue fasi finali, si apre un nuovo capitolo che potrebbe avere ripercussioni internazionali significative. È importante analizzare con attenzione gli sviluppi politici e sociali di questo contesto, senza cadere in facili emozioni, per comprendere meglio le possibili conseguenze di un eventuale cambiamento di regime.

Dobbiamo confessarlo. Siamo molto preoccupati per l'Iran. Se davvero siamo alle ore finali per il regime di Ali Khamenei, immaginiamo il nuovo dramma della sinistra occidentale. Dopo l'outfit da ProPal non fai a tempo a rifarti quello da ProMad che già devi cambiarlo in ProAlì! C'è da piangere. Ma cosa vuoi: dagli orfani di Sinwar alle vedove di Khamenei è un attimo. La sinistra democratica, antifascista e antioccidentale deve sempre stare nell'emisfero geopolitico sbagliato della Storia. E così al cucuzzaroCrea del progressismo medio riflessivo tocca riaggiornare la protesta. Prontuario ad uso del supporter di Khamenei.

Ultime notizie 2 gennaio 2025

CRISI INTERNAZIONALE E MONDO SENZA PACE Manovre sull’Iran: russi evacuati da Israele. Trump muove gli aerei Mentre il regime degli ayatollah affronta il decimo giorno di proteste, l’Air Force invia un C-5 e vari C-17 di Riccardo Antoniucci FQ - 08.01.2 - facebook.com facebook

