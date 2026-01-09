Riparte il Forum Eventi | ospiti Mancuso Bignardi Veltroni e Maraini
Riparte il Forum Eventi 2026, la rassegna organizzata da BPER con il patrocinio del Comune di Modena. La stagione offrirà incontri con ospiti come Mancuso, Bignardi, Veltroni e Maraini, affrontando temi che spaziano dalla spiritualità all’indagine noir, dall’introspezione giornalistica alla memoria letteraria. Un’occasione per approfondire tematiche culturali e sociali, promuovendo dialogo e riflessione in un contesto di confronto aperto e qualificato.
Dalla ricerca della spiritualità al fascino dell'indagine noir, passando per l'introspezione giornalistica e la memoria letteraria: la stagione 2026 di “Forum Eventi” - rassegna organizzata da BPER con il patrocinio del Comune di Modena, si arricchisce da gennaio di una nuova collaborazione con. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
