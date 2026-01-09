Con il rientro dalle festività natalizie, è iniziata la riorganizzazione delle mense scolastiche, come deciso dal Comune con l’obiettivo di ottimizzare i costi e le modalità del servizio. Nonostante le resistenze di alcune famiglie, questa modifica mira a migliorare l’efficienza della refezione collettiva e garantire un servizio più sostenibile nel tempo.

Mense scolastiche: pur tra i malumori delle famiglie, col rientro dalla pausa natalizia è partita l’annunciata riorganizzazione, decisa dal Comune per razionalizzare costi e modalità della refezione collettiva. E così, i pasti destinati agli alunni della primaria Martin Luther King non vengono più preparati nella cucina interna alla scuola, bensì nel centro cottura del vicino plesso Arcobaleno. La riorganizzazione riguarda anche la materna Gianni Rodari, dove da lunedì i pasti destinati ai bambini non saranno più realizzati nella cucina interna al plesso, bensì nella vicina scuola Mazzini. "La distanza è minima, i tempi di trasporto sono ridotti e l’abbinamento tra scuole di gradi diversi consente di gestire senza criticità gli orari differenti dei pasti": è quanto afferma, in una comunicazione alle famiglie, il sindaco Francesco Squeri, rimarcando che le introdotte novità non avranno ricadute negative sulla qualità del servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Riorganizzazione delle mense al via nonostante i malumori delle famiglie

Leggi anche: Cras-Montana, l’arrivo a Linate delle salme delle vittime: la commozione delle famiglie in aeroporto

Leggi anche: Genova, il presidio ex Ilva blocca anche i furgoni delle mense: domani disagi e pranzi al sacco in molte scuole

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Riorganizzazione delle mense al via nonostante i malumori delle famiglie.

Riorganizzazione della mensa scolastica a San Donato Milanese, i genitori dell’IC Via Libertà chiedono risposte al Comune - King e degli altri plessi dell’Istituto comprensivo Via Libertà denunciano l’assenza di comunicazioni ufficiali sull’organizzazione della refezione scolastica e contest ... 7giorni.info