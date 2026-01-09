Rinforzo in attacco per il Venezia in laguna sbarca Marko Farji
Il Venezia ha annunciato l'ingaggio di Marko Farji, attaccante norvegese di origini irachene, per rinforzare il reparto offensivo nella seconda parte della stagione. Il 21enne, acquistato a titolo definitivo dal Strømsgodset, si unisce alla squadra con l'obiettivo di contribuire alla crescita del club nel campionato in corso.
Il Venezia rinforza l'attacco per la seconda parte della stagione con l'acquisto di Marko Farji. Nato in Norvegia da famiglia irachena, ha 21 anni ed è stato prelevato a titolo definitivo dal Strømsgodset. Per lui un contratto che lo legherà al club arancioneroverde fino al 30 giugno 2030.
