Rimini in festa | domenica il recupero degli eventi rinviati tra Befana dei Pompieri e Borgo Run
Rimini recupera gli eventi rinviati a causa della neve dello scorso 6 gennaio. Domenica si svolgeranno nuovamente la Befana dei Pompieri e la Borgo Run, offrendo ai cittadini e visitatori l’opportunità di partecipare a queste iniziative tradizionali. Questa giornata rappresenta un’occasione per vivere nuovamente momenti di socialità e partecipazione nel rispetto delle normative vigenti.
Dopo il rinvio causato dalla neve dello scorso 6 gennaio, alcuni eventi programmati per il giorno della Befana vengono recuperati in questo fine settimana. Domenica 11 gennaio, si terranno la Befana dei Pompieri in Piazza Malatesta e la Befana Borgo Run al Borgo San Giuliano. L’evento curato dai. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
