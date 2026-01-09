Rilancio dell’Infopoint Obiettivo nuova gestione

L’Amministrazione di Cortona comunica che sono in corso le operazioni per la definizione della nuova gestione dell’Infopoint turistico di Piazza Signorelli. Questa iniziativa mira a migliorare il servizio di accoglienza e di promozione della città, garantendo un punto di riferimento qualificato per visitatori e residenti. L’obiettivo è rafforzare l’offerta di supporto e informazioni, contribuendo allo sviluppo del turismo locale.

L'Amministrazione di Cortona informa che sono in corso le attività per definire la nuova gestione dell' Infopoint turistico di Piazza Signorelli, con l'obiettivo di rafforzare un servizio strategico per l' accoglienza e la promozione della città. L'intento è quello di offrire ai visitatori e agli operatori del comparto ricettivo un punto di riferimento sempre più efficace, dinamico e capace di rispondere alle esigenze di un turismo in continua evoluzione. L'Infopoint svolge un ruolo centrale nell'assistenza ai turisti, attraverso la distribuzione di mappe e materiali informativi, indicazioni su monumenti e musei, suggerimenti su itinerari, eventi e iniziative culturali.

