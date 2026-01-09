Rifiuti speciali pericolosi scoperti sulla costa Ravennate | c’è anche un natante abbandonato

Nella zona costiera di Ravenna, sono stati rinvenuti numerosi rifiuti speciali, tra cui materiali pericolosi, abbandonati sul suolo in modo non autorizzato. Tra i materiali trovati anche un natante dismesso. L’episodio evidenzia la presenza di pratiche di smaltimento illecite che richiedono interventi mirati per garantire la tutela ambientale dell’area.

Ravenna, 9 gennaio 2026 – Numeros i rifiuti speciali, anche pericolosi, depositati in maniera incontrollata direttamente sul suolo all'interno dell 'area di pertinenza di uno stabilimento. A rinvenirli, in occasione di una mirata attività di controllo effettuata presso la sede operativa di una cava di estrazione, stoccaggio e trattamento di materiali inerti, sono stati i finanzieri in servizio presso la Sezione Operativa Navale di Marina di Ravenna. Immediatamente a ridosso della fascia costiera tra le frazioni di Punta Marina e Lido Adriano, i militari hanno trovato rottami, oli esausti, alcuni veicoli e parti di mezzi speciali, in evidente stato di abbandono, nonché un natante compreso di motore fuori bordo e carrello, tutto sottoposto sotto sequestro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

