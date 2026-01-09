Riesumate le salme delle vittime di Crans-Montana l'avvocato di Galeppini | Si farà autopsia negata in Svizzera
Le salme delle vittime italiane della strage di Crans-Montana sono state sequestrate. La Procura di Roma ha autorizzato l’esecuzione di un’autopsia, nonostante la negazione in Svizzera. Resta da chiarire la dinamica dell’incidente e le cause del decesso delle vittime.
Sono state sequestrate le salme dei ragazzi italiani vittime della strage di Crans-Montana: la Procura di Roma ha dato il via libera per l'autopsia. Riesumata la salma di Giovanni Tamburi. Spiega a Fanpage.it quello che sta succedendo l'avvocato della famiglia di Emanuele Galeppini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
