Riesumate le salme delle vittime di Crans-Montana l'avvocato di Galeppini | Si farà autopsia negata in Svizzera

Le salme delle vittime italiane della strage di Crans-Montana sono state sequestrate. La Procura di Roma ha autorizzato l’esecuzione di un’autopsia, nonostante la negazione in Svizzera. Resta da chiarire la dinamica dell’incidente e le cause del decesso delle vittime.

Crans Montana, le salme dei ragazzi italiani verranno riesumate: i pm disporranno le autopsie - Montana, dove la notte di Capodanno hanno perso la vita sei sedicenni italiani, mentre sedici connazionali sono rimasti feriti, indaga anche la procura di Roma.

Crans Montana, la procura di Roma: autopsia per le vittime italiane; dubbi sulla salma di Emanuele "integra e senza ustioni" - All'indomani dell'avvio del filone di indagine italiano sulla tragedia, il primo atto dei pm vuole dare verità ai familiari delle vittime

