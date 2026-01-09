Rientro in classe al freddo dopo le feste | interventi in diverse scuole della provincia

Dopo le vacanze di Natale, molte scuole della provincia di Ravenna hanno riaperto le proprie aule, con alcune classi che hanno affrontato il rientro in ambienti ancora freddi a causa delle recenti chiusure e delle temperature rigide. La ripresa delle attività scolastiche si svolge in un contesto di attenzione alle condizioni degli edifici, con interventi di manutenzione e verifica per garantire un ambiente educativo confortevole e sicuro.

Prima campanella dopo le vacanze di Natale e studenti ravennati che sono rientrati in classe mercoledì (tranne le scuole superiori chiuse per la nevicata). Ma ad accogliere alcuni di loro c'erano aule fredde. Diverse sono state le segnalazioni sul territorio della provincia che hanno richiamato i.

Jesi, scuola Lorenzini, beffa al rientro in classe: è un gelo, dietrofront degli studenti - Scuola Lorenzini, ritorno in classe dalle vacanze di Natale al freddo, ieri, per alunne e alunni della secondaria di primo grado di via Schweitzer, plesso nuovo di zecca inaugurato ... msn.com

Jesi, scuola Lorenzini, beffa al rientro in classe: è un gelo, dietrofront degli studenti - facebook.com facebook

In tutte le scuole italiane, al rientro in classe, viene osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'incendio. Gli istituti rinforzano gli sportelli d'ascolto e i ragazzi organizzano momenti di ricordo x.com

