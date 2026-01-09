Riccardo Paletti, 52enne romano residente negli Stati Uniti, tornerà in Italia dopo aver superato gli ostacoli legali incontrati nel suo percorso. La notizia arriva a conclusione di una lunga battaglia legale, culminata con la risoluzione del contenzioso con l’ospedale di Miami. La decisione, annunciata dalla madre di Riccardo, chiude una vicenda caratterizzata da mesi di tensioni e difficoltà legali, offrendo una svolta significativa per il protagonista.

La svolta dopo il braccio di ferro con l’ospedale di Miami. «Riccardo tornerà in Italia». Con queste parole la madre di Riccardo Paletti, 52enne romano residente negli Stati Uniti, ha annunciato la decisione che chiude una vicenda lunga, dolorosa e segnata da mesi di tensioni legali e appelli alle autorità. Dopo oltre sei mesi di ricovero in un ospedale di Miami, l’uomo potrà finalmente rientrare nel nostro Paese per essere curato. La svolta è arrivata grazie a una decisione del giudice federale della Florida, che ha autorizzato il trasferimento, e all’intervento delle autorità consolari italiane, che hanno seguito il caso fin dalle prime fasi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Riccardo Paletti tornerà in Italia: superato anche l’ultimo ostacolo dopo mesi di battaglia legale negli Stati Uniti

Leggi anche: In fin di vita dopo un’iniezione di botox, Riccardo Paletti tornerà in Italia. La battaglia della famiglia

Leggi anche: I «Menu Ozempic» spopolano negli Stati Uniti: arriveranno anche in Italia?

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Riccardo Paletti avvelenato col botox a Miami, i medici lo ricoverano per il fine vita: la battaglia della famiglia per riportarlo in Italia e curarlo - A parlare è la mamma di Riccardo Paletti, il 52enne romano residente negli Stati Uniti, che dallo scorso luglio è ricoverato in ... msn.com