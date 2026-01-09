Retroscena Napoli Conte rifiutò il calciatore | oggi è in una big di Serie A
Nel calcio, molte decisioni di mercato si rivelano decisive nel tempo. Ricordiamo un episodio di Napoli, quando Antonio Conte rifiutò un calciatore che oggi milita in una delle grandi del campionato di Serie A. Il calciomercato, infatti, è ricco di occasioni e trattative che possono cambiare il corso di una stagione, influenzando le sorti delle squadre e dei giocatori coinvolti.
Il calciomercato è colmo di occasioni, possibili affari di mercato e trattative che vanno in una direzione o un’altra. Il Napoli attualmente lavora su più fronti per rinforzare la rosa di Antonio Conte, ma anche nel recente passato qualcosa ha cambiato direzione in modo inaspettato. Il retroscena riguarda Luka Sucic, oggi all’Inter, ma che fu vicinissimo al Napoli. Il retroscena su Sucic: il centrocampista dell’Inter è stato a un passo dal Napoli. Secondo quanto riportato da Fabio Cannavo ai microfoni di Radio Marte, il Napoli è stato vicinissimo ad acquistare Luka Sucic. Il calciatore classe 2003, oggi in maglia Inter, è stato uno dei papabili nomi per il centrocampo partenopeo negli scorsi mesi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
