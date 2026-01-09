Responsabilità visione e condivisione | l’impegno di Sergio D’Avino per Somma Vesuviana

Sergio D’Avino si impegna a promuovere una politica responsabile e condivisa a Somma Vesuviana. In un contesto di sfide quotidiane, è fondamentale mantenere una visione orientata al futuro e al benessere della comunità. La sua iniziativa mira a mettere al centro dell’attenzione gli interessi collettivi, favorendo un percorso di sviluppo sostenibile e partecipato per la città.

In un momento decisivo per il presente e il futuro di Somma Vesuviana, si avverte con sempre maggiore forza l'esigenza di una politica capace di guardare oltre l'emergenza quotidiana, rimettendo al centro l'interesse generale e una visione chiara di sviluppo della città. È in questo contesto che Sergio D'Avino, già consigliere comunale e vicesindaco con deleghe alle Politiche Sociali, Biblioteca, Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero, Cimitero, Ecologia, Polizia Municipale, Viabilità, Risorse Agricole e Contenzioso, manifesta la propria disponibilità a contribuire a un percorso politico-amministrativo serio, condiviso e orientato al futuro.

