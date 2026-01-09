Repubblica | Rabbia Napoli

In un contesto di tensione, Repubblica affronta le recenti vicende sportive a Napoli, evidenziando alcune decisioni arbitrali contestate. Il rigore assegnato contro Buongiorno e il gol annullato a Hojlund sono al centro delle discussioni, sollevando dubbi sulla correttezza delle valutazioni arbitrali e contribuendo a un clima di insoddisfazione tra tifosi e addetti ai lavori.

"> Il rigore fischiato contro Buongiorno non c’era e il gol annullato a Hojlund era regolare. Le immagini televisive lo hanno chiarito senza margini di interpretazione, eppure le decisioni arbitrali di Napoli-Verona restano inspiegabili. Come ricostruisce Marco Azzi su la Repubblica Napoli, l’analisi dei filmati a disposizione del Var Valerio Marini rende ancora più difficile comprendere l’esito delle valutazioni prese mercoledì pomeriggio allo stadio Maradona. A sorprendere ulteriormente è il giudizio positivo espresso dai vertici dell’Aia sull’operato della squadra arbitrale guidata da Matteo Marchetti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

